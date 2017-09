Schulz übernimmt politische Kommunikation des BIU

Großansicht Maren Schulz wird neue Leiterin Politische Kommunikation beim BIU.. Maren Schulz wird neue Leiterin Politische Kommunikation beim BIU..

Der BIU holt Maren Schulz als neue Leiterin Politische Kommunikation. Ob Oktober ist die Sprecherstelle damit beim Branchenverband wieder besetzt, die seit dem Abgang von Christine Schulze-Grotkopp im Juli vakant war. Schulz arbeitete zuvor beim Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) , und war hierbei ebenfalls für die Politische Kommunikation verantwortlich. Erst im Juli hatte der BIU seine Kommunikation neu aufgestellt und in politische Kommunikation sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufgeteilt."Meine neue Aufgabe beim BIU ist sehr reizvoll", sagt Schulz. "Die besondere Rolle der Games-Branche als Wirtschaftsfaktor, Kulturgut und Innovationstreiber wird sowohl seitens der Öffentlichkeit als auch der Politik immer besser verstanden, das zeigt nicht zuletzt die Eröffnung der gamescom durch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Es gibt zahlreiche gesellschaftliche Bereiche, in denen die großen Potentiale von Games noch nicht ausreichend erkannt und genutzt werden. Im Vergleich zu vielen unserer europäischen Nachbarländer sind beispielsweise die Rahmenbedingungen für die Games-Entwicklung in Deutschland kaum konkurrenzfähig. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den Mitgliedern und dem Team des BIU daran zu arbeiten, Deutschland zu einem attraktiven Standort für die Games-Branche weiterzuentwickeln und die gesellschaftlichen Chancen des Mediums noch stärker zu nutzen."BIU-Geschäftsführer Felix Falk über die neue Verbandssprecherin: "Ich freue mich, dass wir mit Maren Schulz eine besonders erfahrene und bestens vernetzte Spezialistin für politische Kommunikation gewinnen konnten. Für die deutsche Games-Branche sind sowohl die anstehenden Koalitionsverhandlungen als auch die kommende Legislaturperiode von entscheidender Bedeutung. In dieser für den Games-Standort Deutschland so wichtigen Phase bin ich froh, dass wir mit Maren Schulz die politische Expertise des BIU weiter ausbauen können."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen