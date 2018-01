Schmelter wird SAE-Marketing-Director

Großansicht Björn Schmelter, neuer Marketing Director SAE Institute GSA Björn Schmelter, neuer Marketing Director SAE Institute GSA

Großansicht Paolo Biggi, Stephanie Steiner, Marten Stockenberg und Thomas Lehmann (im Uhrzeigersinn) Paolo Biggi, Stephanie Steiner, Marten Stockenberg und Thomas Lehmann (im Uhrzeigersinn)

Björn Schmelter wird am SAE Institute zum neuen Marketing Director berufen. Er ist fortan für die Marketing-Aktivtäten aller Standorte der privaten Hochschule in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Schmelter kommt aus den eigenen Reihen. Der Schweizer ist bereits seit 2010 für SAE tätig, war zuletzt für die Bereiche Marketing und Sales für die SAE Institute in seinem Heimatland verantwortlich.Auch an den deutschen Standorten wurden zum Jahreswechsel die Verantwortlichkeiten neu verteilt. Paolo Biggi wird neuer IRCC (Industry Relation & Career Coach) in München Er war bereits seit etwa zehn Jahren als Dozent an den SAE Standorten in München und Stuttgart aktiv. Am SAE Institute Stuttgart übernimmt Stephanie Steiner seit dem 1. Dezember das Amt. Sie ist seit 2013 am SAE Institute Stuttgart, wo sie zuvor als Cross Media Supervisor tätig war. Auch Marten Stockenberg ist bereits seit rund vier Jahren beim SAE Institute beschäftigt. Als neuer IRCC am Leipziger Standort wird er ab sofort Absolventen beim Berufseinstieg begleiten. In Köln wurde Thomas Lehmann zum neuen Bildungsberater ernannt. In seiner neuen Funktion ist er erster Ansprechpartner für alle Interessenten und künftigen SAE-Studierenden im Rheinland.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen