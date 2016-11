Schlichter für Streit um Media-Saturn gefunden

Das "Manager Magazin" will in Erfahrung gebracht haben, dass der mittlerweile langjährige Konflikt zwischen der Metro AG und dem Ehepaar Kellerhals über die Zukunft der Elektronik-Fachmarktkette Media-Saturn von einem Schlichter beigelegt werden soll. Auf Initiative von Media Markt-Mitgründer Erich Kellerhals soll der Streit von Clemens J. Vedder entschärft werden. Vedder war CEO der Investmentgruppe Goldsmith und ist in der Vergangenheit bereits mehrfach als Konfliktmanager in Erscheinung getreten; u.a. im Jahr 2012 im Rechtstreit zwischen der Deutschen Bank und den Kirch-Erben.Laut Bericht haben sich die Streitparteien auf Vedder als Mediator geeinigt, der sich bereits in das Thema eingearbeitet habe.Die Metro-Gruppe hält 78 Prozent der Unternehmensanteile an Media-Saturn, Kellerhals den Rest. Der in Salzburg ansässige Kellerhals wirft Metro seit mehreren Jahren vor, ihn mit Unterstützung der Media-Saturn-Geschäftsführer zu schikanieren. So hat Kellerhals dem Media-Saturn-Chef Pieter Haas immer wieder Pflichtverstöße und Inkompetenz vorgeworfen. Beide Seiten haben ihren Streit immer wieder vor deutschen Gerichten ausgetragen.

Quelle: VideoMarkt

