Schenk übergibt vorzeitig an Falk

Die heutige Personalmeldung der USK hat auch Konsequenzen für den BIU . Nachdem mit Marie-Blanche Stössinger eine Nachfolgerin für Felix Falk bei der USK gefunden ist, kann die Übergabe der BIU-Geschäfte vorgezogen werden. So wird Falk bereits Anfang Januar seine neue Stelle als BIU-Geschäftsführer antreten. Dr. Maximilian Schenk , der zum Münchner C.H. Beck Verlag wechselt, wird beim BIU nach der Übergabe Mitte Januar ausscheiden. Schenk hatte bereits Ende September erklärt , den BIU Ende Februar 2017 verlassen zu wollen und so die Weichen für einen möglichst reibungslosen Übergang gestellt, so wie er sich jetzt auch darstellt.

