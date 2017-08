Schalke zurück in der LCS

Knapp ein Jahr nach dem enttäuschenden Abstieg des " League of Legends "-Team des FC Schalke 04 in die Challenger Series ist die Mannschaft wieder zurück in der Legends Championship Series (LCS). Am Wochenende konnten sich die Königsblauen in den Finals der Challenger Series durchsetzten und sich somit erneut für die höchste europäische Spielklasse qualifizieren.Damit tragen die Bemühungen von Schalke für Season 17 Früchte. Nach dem Abstieg in die zweite Liga tauschte Schalke seinen gesamten "LoL"-Kader aus und füllte die freien Plätze mit erfahrenen eSport-Profis auf.

Quelle: GamesMarkt.de

