Schalke wird Meister

Die eSport-Sparte des FC Schalke 04 hatte es in den letzten Wochen und Monaten nicht leicht. Aber während das "LoL"-Team der Königsblauen den Aufstieg verpasste, kann sich der Verein in der Disziplin " Fifa " jetzt über eine gewonnene Meisterschaft freuen. So konnte der "Fifa"-Profi Cihan Yasarlar das Finale der Virtuellen Bundesliga (VB) für sich entscheiden. Damit ist Yasarlar der neue Deutsche Meister der Saison 2017 und gewinnt neben der Meisterschale auch das Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro.Er setzte sich im Laufe des Turniers gegen Spieler wie Timo "TimoX" Siep vom VfL Wolfsburg und den ehemaligen Meister Niklas Raseck durch. Neben dem Meistertitel in der VB ist Yasarlar auch der aktuelle "Fifa"-Europameister."Ich bin unglaublich glücklich über den Sieg, für den ich aber auch hart gearbeitet habe", sagt Yasarlar. "Ich hatte im Viertel- und im Halbfinale ja schon wirklich starke Gegner, aber auch Raseck hat - obwohl er noch sehr jung ist - gezeigt, dass er auf beiden Konsolen sehr stark ist. Nach dem anfänglichen Rückstand bin ich fokussiert geblieben und habe weiter die Lücken in seiner Defensive gesucht - und am Ende ja auch gefunden."

