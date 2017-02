Schalke trifft erstmals auf Saint-Germain

Zum ersten Mal in der noch jungen eSport-Geschichte der beiden Traditions-Vereine treffen die Teams von Schalke 04 und Paris Saint-Germain aufeinander. Am 12. Februar um 19 Uhr spielen sie im Rahmen der " League of Legends "-European-Challenger-Series gegeneinander. Um das erste Match der Vereine zu feiern lädt Schalke außerdem einige ausgewählte Fans zum Public-Viewing in die Veltins-Arena ein.

Quelle: GamesMarkt.de

