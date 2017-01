Schalke präsentiert neues LCS-Team

Großansicht Oskar 'VandeR' Bogdan (li.) und Marcin 'SELFIE' Wolski sind zwei von fünf neuen Gesichtern im "LoL"-Kader von Schalke Oskar 'VandeR' Bogdan (li.) und Marcin 'SELFIE' Wolski sind zwei von fünf neuen Gesichtern im "LoL"-Kader von Schalke

Die eSport-Sparte des FC Schalke 04 stand kurz nach seinem Abstieg in die Legends Championship Series (LCS) nicht gut da, weshalb sich der Verein auch von allen fünf Mitgliedern seines " League of Legends "-Team trennte. Jetzt präsentieren die Königsblauen ihre aktuelle Aufstellung für die Saison 2017: Das Team besteht aus den LCS-Veteranen Jean-Viktor 'loulex' Burgevin, Marcin 'SELFIE' Wolski, und Oskar 'VandeR' Bogdan, sowie den beiden deutschen Spielern Max 'Satorius' Günther und Elias 'Upset' Lipp, die in der kommenden Saison für Schalke spielen werden.Damit setzt Schalke 04 komplett auf bereits erfahrene eSport-Spieler und gibt seinen im Oktober gescouteten Spielern eine klare Abfuhr. Kein einziger Nachwuchstalent, das während der Scouting Days 2016 ausgewählt wurde, hat es in die finale Aufstellung geschafft.

Quelle: GamesMarkt.de

