Schalke 04 sucht Nachwuchs

Großansicht Vom 24. bis zum 28. Oktober sucht Schalke 04 nach neuen Talenten für sein eSport-Team (Foto: FC Schalke 04) Vom 24. bis zum 28. Oktober sucht Schalke 04 nach neuen Talenten für sein eSport-Team (Foto: FC Schalke 04)

Die eSport-Mannschaft des FC Schalke 04 sucht nach potenziellen Nachwuchsspielern, die das " League of Legends "-Team in Zukunft unterstützen sollen. Dafür veranstaltet der Verein vom 24. bis zum 28 Oktober ein Scouting-Event in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Spieler, die sich während des Events besonders profilieren, erhalten die Chance das Team im kommenden Geforce-Cup zu unterstützen."Die Scouting Days stellen für uns die logische Erweiterung unserer Talentförderung dar, die wir im klassischen Sport schon seit Langem erfolgreich betreiben", so Tim Reichert, Head of eSport bei Schalke 04."Mit Blick auf die vielen Faktoren, die es für eine erfolgreiche Team-Arbeit zu beachten gilt, legen wir großen Wert darauf, nicht ausschließlich gestandene Profis, sondern auch ungeschliffene Diamanten zu erreichen."Die Suche nach neuen Talenten haben die Königsblauen auch bitter nötig. Nach dem Abstieg des Team aus der EU LCS in der letzten Saison, werden nun alle Hoffnungen in das Erreichen der Playoffs in der zweiten Liga, der "Challenger Series" gelegt.

Quelle: GamesMarkt.de

