Schalke 04 nimmt an eFootball.Pro-Liga teil

Konami verkündet, dass der FC Schalke 04 mit einer professionellen Mannschaft am eFootball.Pro-Wettbewerb teilnehmen wird. Damit ist Schalke der zweite Club, der der Liga offiziell beitritt. Der Verein wurde erst vor kurzem Konami-Partner "Im Fußballbusiness waren wir einer der Vorreiter, als wir uns entschieden haben, eine eigene eSport-Abteilung in den Verein zu integrieren. Wir planen, unser Engagement in diesem Bereich stetig weiter auszubauen und auch andere Bereiche des eSports zu erschließen", so Tim Reichert, Schalkes Chief Gaming Officer.Die Kooperation zwischen Publisher Konami und dem eSport-Unternehmen eFootball.Pro, mit dem Ziel, eine internationale Liga für den eSoccer zu starten, wurde bereits im November 2017 bekannt gegeben. Im Rahmen der Meisterschaft wird der FC Schalke 04 in der Fußballspielreihe "Pro Evolution Soccer" unter anderem gegen den FC Barcelona antreten. Weitere Vereine werden noch angekündigt.

Quelle: GamesMarkt.de

