Schalke 04: Erfolg mit "Scouting Days"

24. bis zum 28. Oktober

Die Scouting Day 2016 waren für den FC Schalke 04 ein voller Erfolg. Wie die eSport-Sparte des Vereins meldet, interessierten sich hunderte Spieler für die Talentsuche in der Veltins-Arena . Über 100.000 Zuschauer verfolgten vomdas Event im Live-Stream.Schlussendlich wählten die Verantwortlichen zwölf Finalisten aus, die in Zukunft die Chance auf einen festen Platz im " League of Legends "-Kader der Mannschaft haben. Am kommenden Wochenende vertreten fünf der ausgewählten Nachwuchstalente die Königsblauen bei dem Geforce-Cup in Polen, der mit einem Preisgeld von 15.000 Dollar dotiert ist."Die Scouting Days waren für alle Beteiligten eine überwältigende Erfahrung. Wir wollten professionelles Scouting im eSport neu definieren und den tausenden Zuschauern via Live-Stream einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen", sagt Tim Reichert, Leiter eSport bei Schalke. "Die positive Reaktion der Fans im Verlauf der Woche hat uns gezeigt, dass in der Community reges Interesse besteht, sich mit den Trainingsmethoden der Profis auseinanderzusetzen. Deshalb werden wir das Format zukünftig fortführen und gegebenenfalls auch auf weitere Bereiche ausdehnen."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen