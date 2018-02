Schafer erhält BAFTA-Award und Tomb Raider als Barbie

Der amerikanische Spielzeug-Herstellerbringt die bekannte Spielfigurauf den Markt. Die Figur entsteht im Zusammenhang mit dem Filmstart von Tomb Raider mit Alicia Vikander in der Hauptrolle, der am 15. März im Kino erscheint. Zur gleichen Zeit soll auch die Lara-Barbie in den USA in die Läden kommen. | Quelle: mattel.com Der blaue Igelkommt Ende 2019 ins Kino. Paramount Pictures plant bereits seit eigenen Jahren einedes ikonischen Sega-Maskottchens, jetzt erhält das Projekt einen konkreten Starttermin. Am 15. November nächsten Jahres soll der Film offiziell erscheinen. | Quelle: hollywoodreporter.com Entwicklerlegende und Double Fine-Gründerwird mit dem begehrtenausgezeichnet. Schafer zählt zu einem der einflussreichsten Entwickler der "Point ans Click"-Ära und war an Kultspielen wie "Grim Fandango", "Monkey Island" oder "Day of the Tentacle" beteiligt. Der Preis wird am 12. April im Rahmen der Birtish Acadamy Games Awards an die Gewinner überreicht. | Quelle: bafta.org

