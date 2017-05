Saturn verkauft erneut gamescom-Karten

Wie in den Vorjahren verkauft der Elektrohändler Saturn wieder Eintrittskarten für die gamescom . In allen 155 Märkten in Deutschland sind ab sofort Privatbesucher-Tickets für die Messe erhältlich, die vom 23. bis 26. August in Köln stattfindet. 2016 begann der Einzelhändler bereits Anfang April mit dem Vorverkauf der gamescom-Tickets. In diesem Jahr ist man somit rund einen Monat später dran.Eine wichtige Änderung gibt es zum Vergleich zu den Jahren zuvor: Im Vorverkauf bei Saturn sind nur Eintrittskarten-Gutscheine erhältlich. Diese müssen anschließend im Online-Ticket-Shop der gamescom gegen eine Eintrittskarte eingetauscht und personalisiert werden, da die Karten nicht übertragbar sind. Die personalisierte Eintrittskarte kann man dann anschließend ausdrucken oder auf ein mobiles Endgerät laden. Durch diese Maßnahme soll offenbar Wiederverkäufern das Handwerk gelegt werden, die die begehrten Messetickets in den Vorjahren zu teils deutlichen Aufschlägen anboten.Die Preise legte die Koelnmesse in diesem Jahr wie folgt fest: Die Tageskarten für Mittwoch, Donnerstag und Freitag kosten jeweils 14 Euro (ermäßigt 8,50 Euro) und am Samstag 18 Euro (ermäßigt 12,50 Euro). Im hauseigenen Shop der Koelnmesse werden Tickets bereits seit Mitte März verkauft . Welche Menge über Saturn abverkauft wird, gibt die Messe nicht bekannt. Saturn spricht lediglich von einem "große Kontingent".

Quelle: GamesMarkt.de

