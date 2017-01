Saturn feiert Schnapszahl-Jubiläum

55 Jahre Saturn : Anlässlich dieses Jubiläums erhalten Kunden von Saturn-Märkten am 2. und 3. Januar 2017 einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Rabatt von 15,966 Prozent auf den jeweiligen Kaufpreis. Wer also ein mit 200 Euro ausgezeichnetes Produkt erwirbt, müsste nur 168,07 Euro bezahlen. Das Mehrwertsteuer-Geschenk gilt mit wenigen Ausnahmen für das gesamte Produktsortiment, also auch DVDs, Blu-rays und Ultra HD-Blu-rays. Ausgenommen von der Aktion sind beispielsweise Downloads, Gutscheine und diverse Serviceangebote.Der erste Saturn-Markt öffnete am 1.Juli 1961 am Kölner Hansaring mit einer Verkaufsfläche von 120 Quadratmetern.

Quelle: VideoMarkt

