Saturn baut neuen Flagship-Store in Köln

Großansicht So soll er aussehen: Der neue Flagship-Store von Saturn in Köln So soll er aussehen: Der neue Flagship-Store von Saturn in Köln

Auf der Kölner Hohe Straße befindet sich im Obergeschoss des dort ansässigen Kaufhofs seit 1995 ein Saturn -Markt. Als 2017 das benachbarte ehemalige Textilkaufhaus Jacobi frei wurde, ergab sich für Saturn die Chance, in ein eigenes Gebäude in exponierter Lage umzuziehen.Saturn hat für die Immobilie nach eigenen Angaben einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen. Seit einigen Monaten wird sie komplett saniert. Saturn zufolge werde in das Objekt ein zweistelliger Mio.-Betrag investiert. Die Erweiterung führt zu einer Verkaufsfläche von 6.500 Quadratmetern; mit Lager und Verwaltung soll der neue Flagship-Store eine Fläche von 10.000 Quadratmetern auf sechs Etagen haben. Geplant sei u.a. eine 1.000 Quadratmeter große Entertainmentfläche im Untergeschoss mit verschiedenen Themenwelten, darunter eine Jazz- und Klassiklounge und eine große Vinyl-Präsentation.Für das dritte Obergeschoss sei eine riesige Gamingabteilung vorgesehen, in der Kunden Games und VR-Spiele testen können.Letzter Verkaufstag vor dem Umzug im Kaufhof ist der 28. April bevor am 3. Mai nach einer kurzen Pause das neue Domizil für Kunden eröffnet wird.

Quelle: VideoMarkt

