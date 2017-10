Samsung reiht sich in Microsofts Mixed-Reality-Partner-Liste ein

Microsoft hat den Vorhang seiner Mixed-Reality-Geschäftsstrategie erneut ein wenig mehr gelüftet. Bei einer Präsentation in San Francisco enthüllte der Konzern einige Neuigkeiten. Sie vervollständigen das Bild, das Microsoft seit der IFA zu seinen Mixed-Reality-Plänen zeichnet. Im August wurden eine Reihe neuer VR-Brillen für Windows 10 PCs von klassischen PC-Herstellern angekündigt, unter anderem von Acer, Dell, HP und Lenovo.Nun steht ein weiterer Name fest und der hat es in sich: Samsung. Die Samsung HMD Odyssey soll über zwei hochauflösende AMOLED Displays verfügen sowie über Kopfhörer von Samsungs AKG-Tochter. Experten bezeichnen das Samsung Modell deshaln auch als neue Referenzbrille unter den neuen Windows-10-VR-Brillen, die jetzt erscheinen.Dass Samsung sich überhaupt so prominent als Microsoft-Partner positioniert ist ungewöhnlich. Schließlich fokussierten die Südkoreaner im Bereich Mixed- bzw. Virtual Reality bisher mobile Lösungen wie die eigene Samsung Gear VR. Andererseits erscheint es sinnvoll, das ohnehin bereits entwickelte Know-how auch in anderem Kontext zu nutzen.Microsoft positioniert sich so weiter als Plattformanbieter, der selbst keine Karten im Hardwaregeschäft hat. Stattdessen konzentriert man sich auf das Betriebssystem. Und das soll mit dem kommenden Update "Windows 10 Fall Creators" vor allem auch in Sachen Mixed Reality ein neues Level erreichen. Microsoft bezeichnet es als erstes "räumliches" Betriebssystem.Für Verbraucher wichtiger ist, dass mit dem Update auch in Sachen VR tausende Inhalte auf Plattform kommen. So arbeitet Microsoft an einer Integration der SteamVR-Inhalte auf den Windows Mixed Reality-Brillen. Entwickler haben ab sofort Zugriff auf die ersten Früchte dieser Zusammenarbeit.Last not least hat Microsoft auch enthüllt, dass das Soziale VR-Netzwerk AltspaceVR jetzt Teil der Microsoft-Familie ist. Im Sommer stand AltspaceVR vor dem Aus, konnte wider erwarten aber weitermachen. Gerüchte nannten zwischenzeitlich Oculus-Gründer Palmer Luckey als möglichen weißen Ritter. Jetzt steht fest, dass Microsoft hinter der Rettung steht und Luckey - wenn überhaupt - nur zwischenzeitlich einsprang.

