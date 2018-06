Sales Awards: Platin für "God of War"

Die Sale Awards für den Mai stehen fest. Der Branchenverband game prämiert auch diesmal wieder die Spiele, die sich durch hohe Verkaufszahlen bewiesen haben. Das Action-Adventure "God of War" und der farbenfrohe Shooter "Splatoon 2" qualifizieren sich mit über 200.000 verkauften Exemplaren für den Platin Award. Der PS4-Exklusivtitel "God of War" bekam erst im April, wenige Tage nach seiner Veröffentlichung, den Sales Award in Gold.Die Konsolenversion der Lebenssimulation "Die Sims 4 Deluxe Party Edition", Nintendos "Miitopia" sowie das Mittelalter-RPG "Kingdom Come: Deliverance" von Warhorse Studios überschritten alle die 100.000er Marke und verdienen sich damit ebenfalls eine goldene Auszeichnung

Quelle: GamesMarkt.de

