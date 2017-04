Sales-Awards für "Horizon" und "Zelda"

Der März glänzte mit einer Vielzahl neuer Spiele in den Regalen der deutschen Händler. Zwei Titel habe sich im vergangen Monat aber besonders hervorgetan und erhalten jetzt einen Sales-Award des BIU . Für mehr als 200.000 verkaufte Units kann sich Sony mit seinem PS4-Exklusivtitel " Horizon: Zero Down " über eine Platin-Auszeichnung freuen. Gold und somit 100.000 abgesetzte Spiele konnte Nintendo mit seinem Switch-Debut von " The Legend of Zelda: Breath of the Wild " erreichen. Damit erhält "Zelda" als erster Titel überhaupt eine der begehrten BIU-Auszeichnungen für die neue Konsolen-Plattform Switch.

Quelle: GamesMarkt.de

