Sale Awards für "Far Cry 5" und "Detroit: Become Human"

Im Juli verleiht der game-Verband zwei Sale Awards. Traditionell präsentieren sich die Sommermonate für Games eher als schwache Jahreszeit. Folglich sind es auch keine Neuheiten, sondern Frühjahrsprodukte, die für den Juli ausgezeichnet werden. Der Sonderpreis für 500.00 verkaufte Units geht an Ubisofts Action-Adventure "Far Cry 5", das am 27. März für PC, Playstation 4 und Xbox One auf den Markt kam. Das Spiel knackte bereits in seinem Erscheinungsmonat die 200.000 Verkaufsmarke.Den Gold-Award erhält " Detroit: Become Human " mit 100.000 Einheiten. Der PS4-Exklusivtitel von Quantic Dream wurde ebenfalls im März veröffentlicht und war laut Aussage von Co-CEO und COO Guillaume de Fondaumière bereits eine Woche nach Veröffentlichung als das erfolgreichste Spiel des Studios.

Quelle: GamesMarkt.de

