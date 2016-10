SAE vergibt Stipendien zum Jubiläum

In diesem Jahr feiert der internationale Medienausbilder SAE Institute sein 40-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums vergibt die Schule nun weltweit 40 Stipendien für den Kursstart im März 2017. Darin enthalten ist das 18-monatige SAE Diploma in den Fachbereichen Audio Engineering, Music Business, Game Art & 3D Animation, Games Programming, Visual FX & 3D Animation, Digital Film Production, Cross Media Production und Webdesign & Development. Für Studierende aus Deutschland, Österreich und die Schweiz wird es bis zu neun Stipendien geben."Die Stipendien sind als Dankeschön in unserem Jubiläumsjahr zu verstehen. Unser vierzigjähriges Bestehen zeigt, dass unser Ausbildungskonzept über Jahrzehnte erfolgreich und stets am Puls der Zeit ist", sagt Chris Müller , Geschäftsführer SAE Institute DACH. "Die Gewinner der neun Stipendien möchten wir auf diesem Weg beim schnellen Einstieg in die Kreativ- und Medienwirtschaft unterstützen und freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen."Vorrausetzungen für das Stipendium ist ein Motivationsschreiben und entsprechende Arbeitsproben, die online bis zum 31. Dezember 2016 abgegeben werden sollen. Mögliche Interessenten müssen zu Kurstart mindesten 18 Jahre alt sein, sowie eine EU-Staatsbürgerschaft oder das Schweizer Bürgerrecht besitzen. Weitere Information zum Stipendium und den Teilnahmebedingungen find sie hier

Quelle: GamesMarkt.de

