SAE-Studenten präsentieren sich

Am 27. Oktober starteten die SAE Workshows in Berlin. Alle weiteren Standorte der privaten Hochschule laden in den kommenden Wochen interessierter Branchenmitglieder ein, sich die Projekte der Studenten anzuschauen. Am 15. November findet die Veranstaltung am SAE Institute Bochum und am 24. November in Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart statt. Auch für Spieleunternehmen sind die Workshows eine gute Gelegenheit, um in sieben Städten die besten Absolventen und Studenten sowie ihre Projekte kennenzulernen."Wir laden alle interessierten Vertreter der Kreativ- und Medienwirtschaft herzlich zu unseren weiteren SAE Workshows im November ein. Seit mittlerweile 40 Jahren bilden wir am SAE Institute kreative Medienhandwerker aus. Unser Lehrplan sieht einen sehr hohen Praxisanteil vor. Auf entsprechend hochklassige Projekte dürfen sich die Besucher der SAE Workshows freuen", so Chris Müller , Geschäftsführer SAE Institute DACH.

