SAE startet VR-Abendkurs

Der anhaltende Virtual-Reality-Trend hält Einzug in das Kursprogramm des SAE-Institute . Zum ersten Mal bietet der private Medien-Ausbilder einen Abendkurs zur VR-Entwicklung an. Der Kurs umfasst zehn Kurseinheiten, aufgeteilt auf vier Monate und lehrt die Grundlagen zur Programmierung von VR-Anwendungen auf Basis der Unity-Engine.Der erste Kurs dieser Art beginnt im März 2017, findet aber zunächst nur am SAE-Standort in Frankfurt statt. Daher sind auch die Teilnehmerzahlen begrenzt. Die Kursgebühren belaufen sich auf 1200 Euro. Zum Abschluss des Abendkurses erhalten die Teilnehmer das SAE Institute Professional Certificate.Weitere Informationen zum Kurs, sowie zur Anmeldung, finden Sie hier

