SAE lädt zur Ehemaligen-Convention

Das neue Semester ist noch jung und wie jedes Jahr um diese Zeit, lädt der Medienausbilder der SAE Studierende und Ehemalige zur jährlichen SAE Alumni Convention. Am 18. und 19. Oktober treffen sich Verterter der deutschen aber auch der internationalen Standorte der SAE in Köln. Unter dem Motto "lifelong lerning" werden rund 3000 Medienschaffende im Kölner Palladium erwartet. Dort sind rund 45 Seminare aus den Fachbereichen Audio, Film & TV, Games & Animation, Cross Media und Web geplant. Neben den Vorträgen präsentieren sich rund 100 Aussteller auf der zeitgleich stattfindenden Expo, darunter Vertreter von Blue Byte Arri , Unity und Yamaha.Der Besuch der Expo ist kostenlos. Tickets für die Seminare kosten im Vorverkauf 149 Euro und an der Tageskarte für 199 Euro . Das gesamte Porgramm der SAE Convention gibt es auf der Webseite der SAE.

Quelle: GamesMarkt.de

