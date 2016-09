SAE lädt zur Convention nach Köln

Jedes Jahr kurz nach Beginn des neuen Wintersemesters lädt das SAE Institute vom 11. bis 12. Oktober zum kreativen Austausch auf die SAE Alumni Convention. Aufgrund des Umzuges des Berliner Campus findet das Event, das gleichzeitig auch das vierzigjährige Bestehen des Medien-Ausbilders feiert, in diesem Jahr in Köln im Palladium statt. Dabei können sich die Teilnehmer auf ein abwechslungsreiches Programm mit über 60 Talks in den Bereichen Games-, Film-, Audio-, Cross Media- und Web-Themen freuen. Außerdem zeigen über 60 Aussteller ihre aktuellen Produkte und informieren über den Berufseinstieg in die Medienbranche.Eröffnet werden die Talks und anschließenden Workshops am 11. Oktober mit dem Panel "Digitale Zukunft - Chancen und Herausforderungen in der Ausbildung für Medienberufe". Neben dem Geschäftsführer der SAE Institute DACH, Chris Müller , und der Wirtschaftsdezernentin der Stadt Köln, Ute Berg, als Sprecher gibt es noch weitere Highlights der Vortragsreihe. Dazu zählen der Talk von Jacob Hellner, der unter anderem die Band Rammstein aufgenommen hat. VFX Artist Andreas Dahn spricht über sein Mitwirken bei der Serie Game of Thrones und Spieleentwickler Robin Baumgarten spricht über sein preisgekröntes Spiel "Line-Wobbler". Die Moderation der Vorträge übernimmt die Journalistin Anne Kathrin Thüringer."Das SAE Institute bereichert das Ausbildungsangebot für Kreativ- und Medienberufe in Köln. Hier werden bereits seit Jahren erfolgreich Fachkräfte für die audiovisuelle Branche ausgebildet. Davon profitieren der Medienstandort Köln und seine weitere Entwicklung in erheblichem Maße", sagt Ute Berg."Die SAE Alumni Convention bietet mit ihrem umfangreichen Seminarprogramm sowohl für Profis als auch für Neueinsteiger Einblicke und Best-Practice-Tipps für die praktische Arbeit von Games-, Animation- und Audio-Professionals", so Chris Müller. "Zudem sind alle Medienmacher und Interessenten herzlich eingeladen, um sich auf der Expo einen Überblick über die aktuellen Produkte von Kameradrohnen bis zum High-End-Mischpult zu verschaffen."Die Messe selbst ist für alle Besucher kostenlos. Ein Seminarticket für die zweitägige SAE Alumni Convention inklusive der Teilnahme an den Vorträgen, der Verleihung des Alumni-Award und der Convention-Party im E-Werk Köln kosten im Vorverkauf 149 Euro oder 199 Euro an der Tageskasse. Studenten erhalten die Tickets im vergünstigten Angebot für 59 Euro oder 69 Euro an der Tageskasse. Weiter Informationen zum Programplan und zu den Preisen finden Sie auf der Seite alumni.sae.edu

