SAE lädt zum Girl's Day

Am 27. April findet der bundesweite Aktionstag "Girl's Day - MädchenZukunftstag" statt. Im Rahmen der vom Familien- und Kultusministerium Aktion öffnen Unternehmen, Betriebe und Hochschulen ihre Türen für Schülerinnen ab der 5. Klasse. Junge Frauen sollen über Ausbildungs, Berufs und Karrierechancen informierte werden.Auch sechs deutsche Standorte des SAE Instituts beteiligten sich dieses Jahr wieder am Girl's Day. An den Niederlassungen in Berlin, Bochum, Frankfurt, Köln, München und Stuttgart erhalten Mädchen in praxisnahen Workshops Einblicke in die Fachbereiche Audio, Film, Games, Animation, Cross Media und Web.Seit 2001 existiert der Girl's Day. Im letzten Jahr Namen rund 100.000 Mädchen etwa 9.600 Angebote von Unternehmen und Organisationen war. Seit 2005 beteiligte sich auch das SAE Institute am Aktionstag, um Schülerinnen für Medienberufe zu begeistern. Die Plätze für die diesjährige Teilnahme waren an allen SAE-Standorten bereits nach kurzer Zeit ausgebucht.

Quelle: GamesMarkt.de

