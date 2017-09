SAE lädt zu VR-Hackathon

Großansicht Der erste VR-Hackathon 2016 in Stuttgart (Bild: SAE) Der erste VR-Hackathon 2016 in Stuttgart (Bild: SAE)

Die private Hochschule SAE Stuttgart richtet vom 15. bis 17. September 2017 den mittlerweile zweiten VR-Hackathon aus. Das Event findet in den Räumlichkeiten der Medienschule statt und richtet sich an Experten, Hobby-Entwickler, VR-Begeisterte und Studierende. Die Teilnehmer sind eingeladen, gemeinsam Virtual-Reality-Anwendungen zu entwickeln.Ergänzt wird der Hackathon am Samstag, den 16. September, durch Vorträge von Vertretern aus unterschiedlichen Branchen. Einblicke in die Potenziale von Virtual und Augmented geben Christian Arentz (Deutsches Institut für Virtual Reality n.e.V.), Andreas Hauber (SAE Institute Köln), Vladimir Ilic (VR-Nerds), Nicole Laux (Schenker Technologies), Patrick Mours (Nvidia), Dr. Christoph Runde (Virtual Dimension Center Fellbach) und Simon Rühle (Microsoft Student Partners).Die Teilnahme am Hackathon und er Besuch der Vorträge ist kostenlos. Um eine vorherige Anmeldung unter 2017.vrhackathon-stuttgart.com wird gebeten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen