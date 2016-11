SAE kündigt weitere "Coding Kids"-Workshops für 2017 an

Großansicht Wie hier in Hamburg erhalten Kinder bei den "Coding Kids"-Workshops Einblick in die Spieleentwicklung (Bild: SAE) Wie hier in Hamburg erhalten Kinder bei den "Coding Kids"-Workshops Einblick in die Spieleentwicklung (Bild: SAE)

Die diesjährigen "SAE Coding Kids" Workhops waren ein voller Erfolg. 50 Schülerinnen und Schüler haben an den insgesamt fünf kostenlosen Workshops teilgenommen, die zwischen Juni und November an den SAE-Einrichtungen in Hamburg, München, Berlin, Stuttgart und zuletzt in Köln stattfanden. Bei den kostenlosen Workshops lernen Elf- bis 14-jährige unter professioneller Anleitun, wie ein Computerspiel entsteht. Mit Hilfe des "Kodu Game Lab" von Microsoft entwickeln sie zudem ihr erstes eigenes Computerspiel."Unsere fünf SAE Coding Kids Workshops in diesem Jahr haben uns gezeigt, wie groß das Interesse der Jugendlichen am Thema Spieleentwicklung ist. Dabei waren wir positiv überrascht, wie viel Vorwissen und Einsatz die Kids mitgebracht haben", so Chris Müller , Geschäftsführer SAE Institute DACH. Müller kündigte zudem eine Fortsetzung der Workshops im kommenden Jahr an.

Quelle: GamesMarkt.de

