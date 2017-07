SAE kündigt weitere "Coding Kids"-Workshops an

Großansicht - (Bild: SAE Instuture/Coding-Kids.de) (Bild: SAE Instuture/Coding-Kids.de)

Am 8. August startet eine neue Runde der "Coding Kids"-Workshops des SAE Institute. Den Auftakt bildet der Workshop in München, der mit dem 8. August mitten in den bayerischen Sommerferien terminiert ist. Die Workshops sind kostenlos und vermitteln Elf- bis 14-jährigen in drei bis vier Unterrichtsstunden einen kompakten Überblick über die wichtigsten Elemente der Spieleentwicklung. Insgesamt sind bundesweit fünf solcher Workshops geplant. Neben dem Termin in München findet der "Coding Kids"-Workshop am 16. September in Hamburg, am 30. September in Köln, am 3. November in Stuttgart und am 5. November in Berlin statt.

Quelle: GamesMarkt.de

