SAE holt Blizzard-Entwickler nach Deutschland

6. Mai (15 - 18 Uhr) in Bochum

7. Mai (14 - 17 Uhr) in Köln

8. Mai (20 - 22 Uhr) in Leipzig

12. Mai (20 - 22 Uhr) in Hamburg

Für seine Vortragsreihe "Meet the Professionals" holt das SAE-Institute Hunter Grant nach Deutschland. An insgesamt vier Terminen gibt Lead Animator von Blizzard einen Einblick in seine Arbeit beim US-Entwickler. Der Kalifornier animiert seit 17 Jahren für Film und Games und zählt Titel wie " Command & Conquer: Generals ", " Diablo III ", "Hearthstone", " Overwatch " oder " World of Warcraft " zu seiner Vita.Grant wird zwischen dem 6. und 12. Mai an vier Standorten der SAE sprechen.Die Teilnahme ist kostenlos, aufgrund begrenzter Platzkapazitäten bittet die private Hochschule trotzdem um vorherige Anmeldungen für die Termine.

