SAE gibt Termine für 2017 bekannt

26. Januar: Meet the Professionals (Hamburg): Sleepwalker

5. Februar: Tag der offenen Tür (alle Standorte)

5. bis 8. April: Musikmesse Frankfurt (Aussteller)

27. April: SAE Girl's Day (alle Standorte)

7. Mai: Tag der offenen Tür (alle Standorte)

9. Juli: Tag der offenen Tür (alle Standorte)

22. bis 26. August: gamescom (Aussteller)

24. September: Tag der offenen Tür (alle Standorte)

18. bis 19. Oktober: SAE Alumni Convention in Köln

16. November: SAE Workshow (alle Standorte)

26. November: Tag der offenen Tür (alle Standorte)

Zu Beginn des neuen Jahres und noch rechtzeitig vor den ersten Kursstarts 2017, gibt der private Medienausbilder SAE Institute die wichtigsten Termin für die kommenden Veranstaltungen bekannt. Die jährliche SAE Workshow, bei der Absolventen und Studierende ihre Projekte der Industrie präsentieren, findet am 16. November statt.Für den Beginn des Sommersemesters am 13. März oder des Wintersemesters am 4. September lädt die SAE alle Interessierte zu seinem Tag der offenen Tür ein, der 2017 an fünf Sonntagen und immer an allen deutschen SAE-Standorten stattfindet. Der erste Termin ist für den 5. Februar angesetzt alle weiteren Termine werden auf myfuture.sae.edu bekannt gegeben.Ein großer Erfolg im letzten Jahr war der "Coding Kids"-Workshop, bei dem Elf- bis 14-jährige kostenlos einen Einblick in die Arbeit als Games-Entwickler erhielten. Die Standorte Hamburg, München, Berlin, Stuttgart und Köln werden deshalb auch 2017 wieder einen solchen Workshop veranstalten. Die Anmeldungsformulare, genaue Termine und weitere Infos gibt es auf www.codingkids.de Zusätzlich bietet die SAE noch weitere Informationsveranstaltungen an. Während des gesamten Jahres gibt zu allen Kursen kostenlose Workshops und "Meet the Professionals"-Veranstaltungen. Dabei sind die Termine stark Standortabhängig. Jeder der acht deutschen Einrichtungen hat sein eigenes Programm, weshalb hier der Blick in den detaillierten Event-Plan empfohlen wird.

