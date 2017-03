SAE: Führungswechsel in Frankfurt und Wien

Großansicht Markus Gran ist neuer Campus Manager an der SAE Frankfurt (Bild: SAE Institute) Markus Gran ist neuer Campus Manager an der SAE Frankfurt (Bild: SAE Institute)

Die SAE Frankfurt wechselt seinen Campus Manager aus. Seit Anfang März ist Markus Gran der neue Leiter des Frankfurter Standorts. Gran schloss 2003 selbst als Absolvent im Bereich Audio Engineering bei der SAE ab. Danach unterichtete er selbst und arbeitete seit 2010 als Bildungsberater für den Medienausbilder. Gran folgt direkt auf Christian Ruff, der den Frankfurter Campus fünf Jahre lang leitete. Ruff wechselt nach Österreich und übernimmt dort ebenfalls als Campus Manager die Leitung des SAE Institute in Wien. Den frei gewordenen Posten als Bildungsberater in Frankfurt füllt Richard Kraft aus, der zuvor bereits als Dozent und Course Coordinator in Frankfurt tätig war.

Quelle: GamesMarkt.de

