SAE Berlin bezieht neuen Campus

Großansicht Der neue Campus Berlin in Friedrichshain-Kreuzberg Der neue Campus Berlin in Friedrichshain-Kreuzberg

Nachdem bereits vor einigen Monaten die Umbau-Maßnahmen am neuen SAE -Standort der Niederlassung in Berlin begonnen haben, eröffnet die private Hochschule jetzt offiziell zu Start des Wintersemesters seinen neuen Campus im Cuvryspeicher in Friedrichshain-Kreuzberg. Neben dem zentral gelegenen Platz am Spreeufer bietet der Medienausbilder seinen Studenten Raum auf 2000 Quadratmetern die mit modernen Ton-Studios, einem Greenscreen-Raum und einem professionellen Radiostudio ausgestattet sind."Mit dem neuen Campus wollen wir unseren kreativen und interdisziplinären Lehransatz unterstreichen und unseren Studierenden schon während ihrer Ausbildung einen Ort bieten, an dem sie Kontakte in die spätere Arbeitswelt knüpfen können", sagt Peter Duhr, Manager am SAE Institute Berlin.Am 25. September bietet die SAE Berlin allen Interessenten die Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten am " Tag der offenen Tür " zu begutachten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen