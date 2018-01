S4G verstärkt Team mit Turyshcheva

Die S4G School for Games verstärkt sich personell. Anastasya Turyshcheva ist seit Anfang des Jahres als neue PR & Marketing Managerin für den Berliner Ausbilder tätig und übernimmt die Aufgabenbereiche für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Turyshcheva bringt bereits mehrere Jahre Berufserfahrung als Brand Managerin bei dem E-Commerce-Unternehmen Chal-Tec GmbH mit."Wir freuen uns sehr mit Anastasya eine kompetente Verstärkung in unserem Team begrüßen zu dürfen. Nun können wir die vielen Ideen und Vorhaben angehen, die wir seit einiger Zeit bereits auf dem Zettel oder im Kopf haben", sagt Felix Wittkopf , Mitbegründer der School for Games. "Ein frischer Wind sowie Blick auf die Dinge tut jedem Unternehmen gut, um Neues zu schaffen und sich zu entwickeln. Das gilt auch für uns."

Quelle: GamesMarkt.de

