S.A.D. startet neues Spiele-Label

Aller guten Dinge sind drei: Nach Purple Hills und Yellow Valley hat der Ulmer Publisher S.A.D. mit Blue Lake ein weiteres Spielelabel aus der Taufe gehoben. Unter der neuen Marke sollen vor allem hochwertige, eher Core-Gamer ansprechende Titel erscheinen. Auch ausgewählte Indie-Games sollen unter dem Blue Lake-Label veröffentlicht werden.S.A.D. plant die Veröffentlichung von ein bis zwei Titeln pro Monat. Bereits erschienen sind unter dem neuen Label: "Offworld - Trading Company", "Rebellion - Sins Of A Solar Empire", "Demonicon", "Rise Of Venice", "Fossil Echo", "Tank Battle 1944" und "Dungeon Rushers". Noch bis Jahresende sind "Hard Reset Redux", "Hard West", "Lethis - Path of Progress" und "Northgart" geplant.S.A.D. anderes Spielelabel zielen eher auf Casual Gamer. Insbesondere die Marke Purple Hills, die 2003 eingeführt wurde, ist für Wimmelbildtitel, Match-3-Games oder auch Klick- und Time-Management-Spiele bekannt. Yellow Valley wurde 2011 eingeführt und bieten neben Zweitvermarktungen aus der Purple Hills-Reihe gelegentlich auch Neuproduktionen aus dem Casual Segment.

Quelle: GamesMarkt.de

