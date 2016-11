S.A.D. gründet Indie-Label

Der Games-Distributor S.A.D. gründet eine neue Vertriebsmarke speziell für Indie-Titel. Unter dem Label "IndieGames" vertreibt der Publisher in Zukunft ausgewählte Spiele, die auf Steam eine gute Bewertung von den Usern erhalten haben und mit einer hohen Qualität überzeugen können, heißt es aus dem Hause S.A.D.DieTitel können im Handel für jeweils 9,99 Euro gekauft werden und benötigen zur Installation keine aktive Internetverbindung und auch kein Steam-Konto. Zu Beginn vermarktet S.A.D. die Spiele "Rooms: The Unsolvable Puzzle", "Shelter 2", "Dead in Bermuda", "Epistory - Typing Chronicles" und "Anarcute" unter dem neuen Label.

Quelle: GamesMarkt.de

