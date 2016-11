"Runescape" bekommt Abo-Modell

Jagex führt für sein Online-Rollenspiel "Runescape" ein Abo-Modell ein. Die Mitgliedschaft im kostenpflichtigen Premium Club ist optional, bietet aber eine Vielzahl von exklusiven Spielvorteilen. Das Abo kann für drei (24,49 Euro), sechs (39,49 Euro) oder direkt für zwölf Monate für 71,21 Euro abgeschlossen werden. Zahlende Kunden bekommen Ingame-Rabatte und exklusive Boni, von denen Spieler sowohl im modernen "RuneScape" als auch in der Nostalgie-Variante von 2007 namens "Oldschool-RuneScape" profitieren."Der Premium Club bietet eine fantastische Möglichkeit, 'RuneScape' zu erkunden, ob nun als erfahrener Veteran oder als frischgebackener Neuankömmling in der Spielwelt von Gielinor. Die zusätzlichen Vorteile dieses Jahres, die erstmals vergünstige Mitgliedschaft umfassen, machen ihn zum bisher besten Premium Club", sagt Phil Mansell, Vizepräsident des Jagex-Studios. "2017 wird vollgepackt sein mit Abenteuern, Updates und Geschichten, ganz zu schweigen von den drei Erweiterungen, die wir in der modernen Version von 'RuneScape' planen, und weiteren spannenden eSports-Turnieren in Oldschool."

Quelle: GamesMarkt.de

