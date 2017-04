RTL-Tochter Divimove übernimmt Videodays

Das nach eigenen Angaben größte YouTuber-Treffen Europa, die VideoDays, gehört künftig zum Portfolio der RTL -Tochter Divimove . Die nächste Ausgabe geht am 24. und 25. August wieder in der Kölner Lanxess Arena vor 15.000 erwarteten Fans über die Bühne. VideoDays-Gründer Christoph Krachten wechselt ebenfalls zu Divimove.Das Unternehmen Divimove, das sich wiederum als Europas führender Vermarkter von sogenannten Social Influencern bezeichnet, will nun die seit 2010 bestehenden Videodays und all ihre Geschäftsaktivitäten vollständig integrieren. Auch das VideoDays-Gründerteam um Christoph Krachten wechselt zu Divimove. Der ehemalige Geschäftsführer von Mediakraft hatte die Veranstaltung vor sieben Jahren gegründet und soll den VideoDays in seiner neuen Funktion bei Divimove als Creative Head VideoDays weiterhin erhalten bleiben.Ein Ziel sei nun die internationale Expansion des Events, wie es aus Köln heißt. "Von unseren ersten VideoDays bis heute haben wir mit einem kleinen Team wirklich Großes erreicht, worauf wir sehr stolz sind", sagt Krachten. Für eine Internationalisierung hätten bislang aber die Mittel gefehlt, nun wolle man den Event gemeinsam mit Divimove auf zahlreiche europäische Bühnen bringen. Philipp Bernecker , Co-Gründer und Chief Marketing Officer Divimove, will die VideoDays mit allen Partnern langfristig weiterentwickeln. "Die VideoDays haben sich von einem Klassentreffen zu einem Pflichttermin für eine ganze Branche entwickelt und sind nicht mehr wegzudenken", so Bernecker. Sie sind eine etablierte Marke mit einem tollen Team, haben großes Potenzial und sind deshalb so spannend für unsere Expansionsstrategie im Event-Bereich."

Quelle: MusikWoche

