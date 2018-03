RTL, ProSiebenSat.1 und United Internet bieten Datenschutz-Lösung an

Großansicht Marcus Dimpfel, Bereichsleiter Strategische Unternehmensentwicklung bei der Mediengruppe RTL Deutschland, gehört dem Stiftungsrat der European netID Foundation an Marcus Dimpfel, Bereichsleiter Strategische Unternehmensentwicklung bei der Mediengruppe RTL Deutschland, gehört dem Stiftungsrat der European netID Foundation an

Zusammen mit United Internet , Betreiber von Websites wie web.de und gmx.de, haben die Mediengruppe RTL Deutschland und ProSiebenSat.1 die "European netID Foundation" gegründet. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wird die Stiftung als unabhängige Allianz Internetangebote aller Branchen bei der Umsetzung des neuen europäischen Datenschutzrechts unterstützen. Dazu soll unter dem Markennamen netID ein offener Industriestandard bereitgestellt werden, mit dem jede Website in Europa ihren Nutzern einen sicheren und datenschtzkonformen Logi-in bieten kann. Die Stiftung sorgt darüber hinaus für die Einhaltung und Weiterentwicklung dieses Standards.Der Stiftungsrat besteht neben den Initiatoren des Projekt, Friedbert Pflüger (Direktor des European Centre for Energy and Resource Security am King's College London) und Rolf Schwartmann (Leiter der Forschungsstelle für Medienrecht an der Technischen Hochschule Köln), aus Marcus Dimpfel (Bereichsleiter Strategische Unternehmensentwicklung bei der Mediengruppe RTL Deutschland), Daniel Prümers (ProSiebenSat.1) und Jan Oetjen (Vorstand United Internet).Zur Stiftungsgründung erklärt Dimpfel: "Datenschutz ist ein internationales Thema, deshalb führt die European netID Foundation einen Standard ein, der europaweit und branchenübergreifend skaliert." Christof Wahl , Digitalvorstand und COO bei ProSiebenSat.1, betont: "Datenschutz und nutzerfreundliche Angebote sind kein Widerspruch, im Gegenteil: Mit der netID entsteht ein digitales Angebot, das vom Start weg den Millionen von Internetnutzern in Deutschland den Umgang mit ihren persönlichen Daten erleichtern wird." Bedarf für eine Lösung in diesem Bereich besteht, weiß Jan Oetjen zu berichten: "Das Interesse an unserem offenen Standard ist sehr groß: Wir sind mit namhaften Unternehmen aus nahezu allen Branchensegmenten im Dialog."

Quelle: Blickpunkt:Film

