RPC-Veranstalter ziehen positives Fazit

Großansicht Im Außenbereich des Kölner Messegeländes wurde die RCP von einem Mittelaltermarkt flankiert Im Außenbereich des Kölner Messegeländes wurde die RCP von einem Mittelaltermarkt flankiert

Sie bietet jedes Jahr einen kleinen Vorgeschmack auf die gamescom: Und auch 2017 war die Role Play Convention in Köln ein voller Erfolg. Auch wenn die Organisatoren keine genauen Zahlen zum Besucheraufkommen herausgaben ist von zehntausenden Besuchern die Rede. Konkreter wird man bei der Ausstellerzahl. Die lag bei über 250 und damit so hoch wie noch nie zuvor.Cosplayer, Autoren und Stars wie Daniel Logan, der in " Star Wars Episode II " den jungen Boba Fett spielte, oder Ian McElhinney, der in " Game of Thrones " den Barristan Selmy spielt, gaben sich in Köln ihr Stelldichein. Und auf dem Außengelände der Koelnmesse wurde den Besuchern eine Zeitreise ins Form eines Mittelaltermarkts geboten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen