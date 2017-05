Rovio konkretisiert zweiten "Angry Birds"-Film

Großansicht Zum zehnjährigen Jubiläum soll der zweite "Angry Birds" in die Kinos kommen (Bild: Rovio) Zum zehnjährigen Jubiläum soll der zweite "Angry Birds" in die Kinos kommen (Bild: Rovio)

Rovio und Columbia Pictures bringen die "Angry Birds" ein zweites Mal auf die Leinwand. Der finnische Spielehersteller und das Hollywood Studio haben gemeinsam das Kreativteam bekanntgegeben, das an der Fortsetzung arbeitet: Als Regisseur wurde Thurop Van Orman verpflichtet. Co-Regisseur wird John Rice, der als Lead Storyboard Artist bereits am ersten "Angry Birds"-Film mitwirkte. Das Drehbuch von " Angry Birds 2 " obliegt wiederum Peter Ackerman , der bereits das Drehbuch von "Ice Age" schrieb. Produzent ist wie beim ersten Teil John Cohen Den Verleih des Films übernimmt Sony Pictures. Der Kinostart ist für den 20. September 2019 geplant und damit passend zum zehnjährigen Jubiläum der Marke: Ende 2009 erschien das erste "Angry Birds"-Spiel für iPhone und machte Rovio zu einem der Top-Spiele-Studios weltweit. Der Legende nach gingen "Angry Birds" nicht weniger als 51 Spiele voraus, die allesamt floppten. Inzwischen gibt es nicht nur unzähligen "Angry Birds"-Ableger auf fast allen Plattformen die milliardenfach heruntergeladen wurden, Rovios Vögel sind insbesondere im Merchandising-Bereich fest etabliert. Und der 2016 gestartete Film spielte nach Unternehmensangaben fast 350 Mio. Dollar weltweit an Box-Office ein.

Quelle: GamesMarkt.de

