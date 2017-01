Ronaldo investiert in eSport-Verein

Großansicht Ronaldo Luís Nazário de Lima steigt als Investor in den eSport-Verein CNB ein (Foto: CNB) Ronaldo Luís Nazário de Lima steigt als Investor in den eSport-Verein CNB ein (Foto: CNB)

Der brasilianische Weltfußballer Ronaldo Luís Nazário de Lima hat Anteile an dem südamerikanischen eSport-Verein CNB e-Sports Club gekauft. Zusammen mit zwei weiteren Investoren, dem Pokerspieler André Akkari und dem CEO der brasilianischen Series of Poker, Igor Trafane, hält Ronaldo rund 50 Prozent an dem aufstrebenden eSport-Club. Die Organisation des Unternehmens beleibt weiterhin bei CNB selbst. Der eSport-Verein bestreitet derzeit Wettbewerbe in " League of Legends " und "CS:GO", konnte bisher aber keine großen internationalen Erfolge verbuchen."eSport ist ein weltweiter Trend und Brasilien befindet sich im eSport-Fieber. Es ist eine beeindruckende Bewegung", so Ronaldo. "Als Athleten finden wir in CNB sehr viel, was mit unseren eigenen Idealen zu tun hat und wir werden das Adrenalin vom Fußballfeld und Poker-Tisch auf den eSport übertragen."

Quelle: GamesMarkt.de

