Rogue Factor macht "Necromunda"

Der Spielehersteller Games Workshop geht mit dem kanadischen Entwickler Rogue Factor und dem französischen Publisher Focus Home Interactive eine Partnerschaft ein, um das bekannte Warhammer-40k-Tabletop Necromunda als Konsolen- und PC-Spiel zu entwickeln. Das rundenbasierte Taktik-Rollenspiel "Necromunda: Underhive Wars" ist damit die zweite Partnerschaft zwischen Rogue Factor und Games Workshop. Entwickler und Lizenzgeber arbeiteten bereits für das Koop-Spiel " Mordheim: City of the Damned " eng zusammen.Wann das Spiel voraussichtlich erscheinen soll ist noch nicht bekannt. Weitere Informationen zum Titel werden erst auf dem "What's Next de Focus"-Event in Paris am 1. und 2. Februar bekannt gegeben.

Quelle: GamesMarkt.de

