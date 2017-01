"Rocket League" ist PSN-Topseller 2016

"Rocket League (PS4)" "Fifa 17" (PS4) "Battlefield 4" (PS4) "Battlefield 1" (PS4) "Destiny: Rise of Iron" (PS4) "Grand Theft Auto V" (PS4) "Uncharted 4: A Thief's End" (PS4) "Need for Speed" (PS4) "Minecraft: PlayStation 4 Edition" (PS4) "Call of Duty: Infinite Warfare" (PS4) "Ark: Survival Evolved" (PS4) "FIFA 16" (PS4) "Battlefield Hardline" (PS4) "The Division" (PS4) "Rainbow Six Siege" (PS4) "Hitman" (PS4) "The Witcher 3: Wild Hunt" (PS4) "Star Wars Battlefront" (PS4) "Ratchet & Clank" (PS4) "Far Cry Primal" (PS4)

Sony nennt die Produkte, die sich im vergangenen Jahr im europäischen PlayStation Store am besten verkauften. Bestseller des Online-Marktplatzes war demnach " Rocket League ", das die Charts anführt. Dahinter folgt eine EA -Phalanx, die mit " FIFA 17 ", " Battlefield 4 " und " Battlefield 1 " gleich drei ihrer Spiele unter den Top-5 platzieren konnten.Mit "Ark: Survival Evolved" und "Hitman" befinden sich in der Bestenliste indes auch nur zwei Spiele, die bisher ausschließlich digital zu erwerben waren. Alle anderen Produkte konnten auch als Disc-Variante bezogen werden, verkauften sich aber trotzdem auch im Online-Store gut. Interessant auch die Tatsache, dass sich unter den ersten zwanzig ausgewiesenen Spielen ausschließlich PlayStation-4-Titel befinden. PS3- oder Vita-Produktionen spielen in der Auswertung keine Rolle.

Quelle: GamesMarkt.de

