Rocket Beans mit Show für ARD/ZDF

Großansicht Die Moderatoren (v.l.) Nils Bomhoff, Etienne Gardé, Daniel Budiman und Simon Krätschmer starten mit "Game Two" erneut eine Gaming-Show Die Moderatoren (v.l.) Nils Bomhoff, Etienne Gardé, Daniel Budiman und Simon Krätschmer starten mit "Game Two" erneut eine Gaming-Show

Mit der Gaming-Show "Game One" wurden die Gründer des 24-Stunden-Internetsenders Rocket Beans TV bei der breiten Masse der Spieler bekannt und beliebt. Knapp zwei Jahre nach dem Ende der Sendung starten die Macher erneut eine Gaming-Show, dieses Mal unter dem Namen "Game Two". Produziert wird die Sendung für das neue Online-Content-Netzwerk " funk" der öffentlich-rechtlichen Sendanstalten. Geplant sind zunächst zwölf Folgen, die ab sofort jeden Freitag um 20:15 Uhr auf dem YouTube-Livestream von Rocket Beans TV ausgestrahlt werden.Hauptmoderatoren der neuen Show sind die bekannten Gesichter Daniel Budiman Etienne Gardé und Nils Bomhoff , die von weiteren neuen Moderatoren unterstützt werden. Als Redaktionsleitung wird Colin Gäbel von den "Bohnen" eingesetzt."In acht Jahren Game One Produktion haben wir insgesamt vier absolut hochkarätige Redaktionsleiter erfolgreich verschlissen. Wir werden mit Colin Gäbel nun erneut einen kompetenten Gegner bekommen, glauben aber fest daran, durch qualitativen Games-Journalismus auch ihn bald knacken zu können", sagt Daniel Budiman, Gesellschafter und Moderator bei den Rocket Beans."Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Rocket Beans so kompetente und erfahrene Partner für unseren Gaming-Content gewinnen konnten", sagt Philipp Schild, Head of Content bei funk.

Quelle: GamesMarkt.de

