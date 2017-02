Rocket Beans gewinnen Fernsehpreis

Großansicht Wurden mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 ausgezeichnet: Rocket Beans (Bild: ZDF/Jörg Carstensen) Wurden mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 ausgezeichnet: Rocket Beans (Bild: ZDF/Jörg Carstensen)

Seit inzwischen über zwei Jahren sind die Rocket Beans mit ihrem 24-Stunden-Streaming-Sender "on air". Und dank ihres thematischen Schwerpunkt auf Games sind die ehemaligen Macher von "Game One" längst in der Gamer-Zielgruppe Kult. Doch auch im TV-Markt wird ihre Leitsung anerkannt. Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2017 gewannen Nils Bomhoff, Etienne Gardé, Daniel Budiman und Simon Krätschmer jetzt den Preis in der Kategorie Beste Persönliche Leistung / Moderation Unterhaltung. Sie setzten sich dabei gegen Elton und Jeannine Michaelsen durch. Alle Gewinner des Deutschen Fernsehpreises finden Sie bei unseren Kollegen von Blickpunkt:Film.

Quelle: GamesMarkt.de

