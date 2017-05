Rocket-Beans-Comeback auf Twitch

Der Internet-Sender Rocket Beans TV sendet ab dem 31. Mai wieder 24 Stunden auf dem Streaming-Dienst Twitch. Die Rocket Beans waren erst am 1. September 2016 von Twitch zu Youtube gewechselt. Für Twitch produzieren die Rocket Beans zusätzlich zwei exklusive Let´s-Play-Videos pro Woche, die in der Twitch-Mediathek zu sehen sein werden.Damit wird das Live-Streaming-Angebot der Rocket Beans in Zukunft auf vier Kanälen gleichzeitig ausgestrahlt. Neben Youtube und nun auch wieder Twitch läuft das Programm auch über rocketbeans.tv und waipu.tv "Mit Twitch steuert unsere Rakete einen vertrauten Planeten an und wir freuen uns darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen", erläutert Rocket Beans Senderleiter Michael Petrescu. "Wir verfolgen so weiter unsere Strategie, Rocket Beans TV möglichst auf den Plattformen anzubieten, auf denen unsere Zuschauer unterwegs sind.""Die Bohnen haben 2015 auf Twitch einen historischen Raketenstart hingelegt und die Grenzen von Online-TV gesprengt.", sagt Simon Koschel, Partnerships Manager DACH von Twitch. "Die einzigartige Community der Rocket Beans hat Twitch in den letzten Jahren ungemein bereichert und wir freuen uns, unseren gemeinsamen Communities wieder die Möglichkeit zu geben, Rocket Beans TV auf Twitch zu sehen."

Quelle: GamesMarkt.de

