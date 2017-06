Roccat präsentiert Gaming Report

Peripheriegeräte-Hersteller Roccat hat vergangenes Jahr Gamer auf der ganzen Welt dazu aufgerufen, Fragen für eine Online-Umfrage zu beantworten. Das Ergebnis stellt Roccat jetzt in seinem Gaming Report 2016 vor. Insgesamt haben über 3000 Spieler an der Umfrage teilgenommen. Der Report teilt sich auf in mehrere Bereiche, die sich auf das Spielverhalten und Privatleben der Spieler beziehen. Roccat stützt sich neben seinen eigenen Erhebungen auch auf Zahlen anderer Marktforscher wie Newzoo. Welche Zahlen dabei direkt von Roccat kommen ist dabei kaum ersichtlich.Laut Roccat spielen 47 Prozent der Befragten ausschließlich PC-Spiele, während 87 Prozent der Konsolenspieler auf beiden Plattformen spielen. Zusätzlich hat ein Großteil der Teilnehmer angegeben, neue Freunde durch das spielen gefunden zu haben.Die Ergebnisse des Roccat Gaming Report sind auf der Roccat-Webseite einsehbar."Wir wollen genau wissen, wie die Gamer leben und was Gaming für sie bedeutet", sagt René Korte , CEO von Roccat. "Dieses Wissen fließt in die Entwicklung unserer Produkte ein und ist die Basis unseres Erfolgs. Ein herzliches Dankeschön noch einmal an alle, die an den Umfragen teilgenommen haben."

Quelle: GamesMarkt.de

