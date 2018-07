Rising Star verlängert bei Koch

Großansicht "Harvest Moon: Licht der Hoffnung" von Rising Star Games. "Harvest Moon: Licht der Hoffnung" von Rising Star Games.

Der englische Publisher Rising Star Games, bekannt durch Spiele wie " Harvest Moon: Licht der Hoffnung ", " SteamWorld Dig 2 " oder die " Shantae "-Serie, wurde erst kürzlich vom schwedischen Unternehmen Thunderful Group erworben . Den Skandinavieren gehören unter anderem die beiden Entwicklerstudios Image&Form und Zoink sowie die Publishing-Sparte Thunderful Publishing. Für den deutschen Handel hat dieser Zusammenschluss allerdings keine großen Folgen, da Rising Star Games sein 2012 geschlossenes Distributionsabkommen mit Koch Media verlängert.Unter dem neuen Eigner Thunderful wird sich das Label Rising Star in Zukunft vor allem auf die Vermarktung japanischer Titel konzentrieren, während die Mutter Thunderful Publishing den Fokus auf westliche Spiele legt. Für den Vertrieb der angekündigten Titel "Little Dragons Café" und "Flipping Death" wird in Deutschland sowie in Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien und den BeNeLux-Staaten also auch weiterhin der Distributor aus Planegg bei München verantwortlich sein. Mit schwedischen Chefs ist man auch dort nicht gänzlich unvertraut, denn seit Februar gehört Koch der THQ-Nordic-Gruppe mit Sitz in Karlstad.

Quelle: GamesMarkt.de

