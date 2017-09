Risikokapital und Awards

Die britischen(u.a. "I am Bread", "Surgeon Simulator") sichern sich einin Höhe von. Das Team mit Sitz in London arbeitet momentam am MMO "Worlds Adrift". | Quelle: PM/ reuters.com , Schöpfer der "Prince of Persia"-Reihe, wird auf dem Fun & Serious-Festival mit demfür sein Lebenswerk ausgezeichnet. Dasfindet vom 8. bis 12. Dezember im spanischen Bilbao statt. | Quelle: PM/ gamasutra.com Das Studioaus Dublin1,3 Millionen Euro an Investorengeldern für den Ausbau seiner VR-Plattform. | Quelle: irishtimes.com

Quelle: GamesMarkt.de

