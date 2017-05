Riis: "Anderer Ansatz bei der Speaker-Auswahl für Nordic Game"

Jacob Riis, Organisator der Nordic Game

Großansicht Die entspannte Atmosphäre der Nordic Game lässt Raum für Plauderei. Die entspannte Atmosphäre der Nordic Game lässt Raum für Plauderei.

Vom 17. bis 19. Mai findet im schwedischen Malmö wieder die Entwicklerkonferenz Nordic Game statt. Wir sprachen im Vorfeld mit dem Cheforganisator der Veranstaltung, Jacob Riis.Riis: Es ändert sich nichts Grundsätzliches, aber für dieses Jahr wählten wir einen leicht anderen Ansatz bei der Auswahl der Speaker. Natürlich begrüßen wir weiterhin noch einige sehr zugkräftige Namen: Fumito Ueada, den Designer von " Last Guardian ", den CEO von Ubisoft Massive, David Polfeldt, oder Anita Sarkeesian beispielsweise. Ich versuchte als Konferenzdirektor in diesem Jahr aber auch Sprecher zu holen, die vielleicht keinen ganz großen Namen haben, aber die Branchen-Stars von morgen sein könnten. Auch wenn wir auf dem Papier dieses Jahr vielleicht insgesamt nicht ganz so viele prominente Speaker bieten, bin ich mir sicher, dass wir inhaltlich trotzdem ein sehr spanendes Programm vor uns haben. Denn es müssen ja nicht zwangsläufig die großen Namen sein, die die interessanten und überraschendsten Vorträge halten.Im vergangenen Jahr führten wir unsere Schlagworte Knowledge, Emotion und Business ein. Diese drei Säulen führen wir in diesem Jahr fort, versuchen ihre Signifikanz sogar noch weiter auszubauen. Dafür entschieden wir uns aber, den Indie-Tag aufzugeben. Games und ihre Entwickler in Schubladen zu stecken, erschien uns irgendwie nicht mehr zeitgemäß. AAA und Indie sind unserer Meinung nach überholte Begriffe, die der Branche nicht mehr gerecht werden. Der bisherige Indie Day am Freitag, dem letzten Konferenztag, wird also durch den Discovery Day ersetzt. Hier findet auch der Live-Pitch-Wettbewerb statt, der Discovery Contest. Damit sind wir bereits das ganze Jahr über Entwicklerkonferenzen in ganz Europa getourt. Die Gewinner dieser Qualifikationsrunden treten jetzt im Finale auf der Nordic Game ein, auch ein Teilnehmer der Quo Vadis in Berlin hat sich für die Endrunde qualifiziert.Nur eins? Darf ich auch drei Höhenpunkte nennen (lacht)? Im Ernst: Ich glaube, das Kamingespräch mit Ueda und Polfeldt wird bestimmt sehr interessant. " The Division " und "Last Guardian" fallen formal beide in die AAA-Kategorie, sind aber trotzdem grundverschieden. "Last Guardian" ist ein Autorenwerk, das einen starken Lead-Designer brauchte. "The Division" ist dahingegen ein Teamwork-Produkt. Hier stehen sich also zwei unterschiedliche Entwicklungsphilosophien gegenüber. Das könnte also ein sehr spannendes Gespräch werden. Sehr freue ich mich auf den Vortrag von Ste Curran, der seine ungewöhnlichen Lesungen traditionell auf der Nordic Game debütiert, bevor sie dann auch zum Beispiel später auch auf der GDC zu hören sind. Currans Talks waren bisher jedes Mal ein echtes Highlight. Auf keinen Fall verpassen möchte ich außerdem den bereits angesprochenen Discovery Contest am Freitag.Natürlich ist das ein schmaler Grat, den es mit Fingerspitzengefühl zu beschreiten gilt. Aktuell bin ich aber der Meinung, dass wir das beides unter einen Hut bekommen: Wir könnten sogar noch mehr Besucher begrüßen, ohne etwas von der familiären Atmosphäre einzubüßen. Was auch an unserer skandinavischen Haltung liegt, die sehr paritätisch ist: Wir haben keine VIP-Lounge, Premium-Tickets oder exklusive Meetingbereiche. Ob Student oder AAA-Legende, jeder ist auf der Nordic Game als Besucher gleich.Nein, überhaupt nicht. Es freut mich sehr, dass sich die Entwicklerszene austauscht und trifft, auch in Skandinavien. Ich sehe das nicht als Konkurrenz, im Gegenteil, wir gehen ja bewusst Partnerschaften mit anderen Veranstaltungen ein.Viele Unternehmen sorgen sich ein wenig um den Nachwuchs. Es gibt viele unbesetzte Stellen, für die Studios in der Region kein qualifiziertes Personal finden, weil es entweder nicht ausgebildet wurde oder die wenigen Leute ins Ausland gehen. Ausbildung- und Recruting ist aktuell ein Thema, über das in der nordeuropäischen Branche viel gesprochen wird. Viele fragen sich, wie man ohne ausreichend Nachwuchs den Status oder gar das Wachstum der skandinavischen Gamesindustrie weiter gewährleisten soll.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen